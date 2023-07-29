夏天吹冷氣降暑恐讓電費暴增。一名女網友分享，她平常冷氣只開29度，冰箱不插電，電熱水器只有要用的時候才會開，再加上她不是都宅在家的人，因此每月電費約落在400元，她自認很多，但房東看到卻問「妳是不是都不在家？」讓她很擔憂對方要漲價，引起網友討論，不少人歪樓直呼，夏天電費400元也太狂。

一名女網友近日在Dcard上分享，房東居住在離租屋處比較遠的地方，因此請她每個月自己拍電錶計算電費，並將照片回傳給他，沒想到房東連2個月都問說「妳是不是都不在家？」讓她聽了很擔心，也很怕房東藉機漲電費。

女網友表示，目前電費是1度5.5元，她不太怕熱，所以平常冷氣都只有開29度，冰箱則是都沒有插電，電熱水器的部分則是只有洗澡的時候，會提前半個小時打開，用完以後就關掉，因此她每個月的電費大約落在400多台幣。

女網友指出，她目前有工作，月休8天，平常下班以後才會在家裡，休假常常會出門，不見得會待在家裡面耍廢。面對房東的疑問，她跟朋友們說了以後，朋友都讓她不要想太多，但她第一次租屋真的很怕遇到壞房東會趁機漲價。

貼文引起網友討論，「可請房東自己來抽查確認電錶，你的電費真的很少，不是你很少吹冷氣，就是你常常不在家」、「這樣一天大概才3度左右，超少欸」、「我跟男友一個月也用不到80度，因為很少在開冷氣，平常白天在家的時候都拉開窗簾沒有開燈，所以電費很少」。

另有房東留言安慰原PO說，也不是問了就是要漲價，房東也是人，有時候只是真心好奇所以問看看，加上房東也會害怕租客出事，他曾經就看到有租客夏天電費不到200元，就立刻傳訊息「慰問」對方，深怕租客在租屋處出意外，也很怕人死在裡面。