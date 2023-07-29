台灣腎結石的盛行率約1成，男性發生率是女性的2倍以上。一名50多歲的大陸台商，短短4年內就處理3次腎結石問題，因為長年旅居國外，無法固定回診拿藥，醫師請他每天喝1公升的檸檬水，至今追蹤5年未再復發。

腎臟科醫師江守山在《健康好生活》表示，上述男子是長時間住在東莞的台商，偶爾才回台灣，在4年內就處理3次結石，這是腎功能相當不利。他說明，因為腎結石堵住腎臟12小時就會對腎臟造成永久性傷害，因此該男子的腎功能也逐漸掉到60。

由於該男子長期不在台灣，無法固定回診拿藥，因此江守山請他平常要多喝1公升以2顆檸檬泡成的檸檬水飲用，平常一般白開水仍照常飲用，男子照做後，追蹤至今近5年的時間，男子的腎結石都沒有再復發。

江守山說明，這是因為檸檬本身有檸檬酸鉀可避免結石的產生，鉀可干擾結石的形成，而檸檬酸會直接與尿中的鈣結合，如此尿鈣就不易與尿中的草酸形成草酸鈣結晶，進而抑制結石的產生與生長。

他並表示，預防腎結石有5大要點：

1. 每天水份攝取超過2500cc。

2. 減少鈉攝取，因為鈉會將鈣帶入尿液中，導致尿中的含鈣量過多，易產生結石。

3. 多吃含鈣食物，以降低尿液中的草酸鹽濃度，減少腎結石風險

4. 限制動物蛋白，因為動物蛋白在代謝過程會製造尿鈣，增加結石的風險。

5. 曾罹患結石的患者要避免高草酸食物，例如甜菜、菠菜、巧克力、堅果。因為尿中的草酸濃度越高，越易增加結石發生率。