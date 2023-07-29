新竹縣美國亞太學校1月發生疑似影響學生受教權事件，洪姓家長提告後指控該校並未經AIT認可，教育部2次發文新竹縣教育局撤銷立案，教育局不僅未處理還為亞太「1址2校」做合併，涉嫌瀆職。縣府教育局強調，函文請教育部示釋合併案與撤銷案，絕無瀆職情事。

洪姓家長指外僑學校設立要先經AIT認可，發文給外交部和教育部才可立案，他到AIT詢問，AIT並不認新竹縣亞太美國學校，依法學校是免徵地價稅和房屋稅，他詢問新竹縣稅捐局答覆稱該校有繳稅，質疑是「非法學校」。

洪指教育部3月和6月發函新竹縣政府，指「亞太美國學校」2018年遷入竹縣獲准立案並對招生營運多年，縣府除延宕報部備查作業外，復因行政違法造成「一址兩所」外國僑民學校，並陸續衍生諸多疑義，請速依教育部3月28日台教文（五）字第1120018541號函撤銷「新竹縣亞太美國學校」立案核准。

洪指亞太在新竹縣和新竹市2所學校都沒有依法先讓使館代表處同意就先違法設立，質疑新竹縣教育局未撤銷新竹縣亞太美國學校立案，還協助亞太將2所學校合併，涉嫌瀆職。

教育局長楊郡慈表示，新竹縣亞太美國學校申請設立籌設，係以美國國務院信函同意該校支持籌設，並不是循AIT的管道，教育部國教署2020年7月函復「美國國務院信函業表示同意與支持該校籌設計畫，符合外國僑民學校及附設幼兒園設立及管理辦法第11條規定，該校取得『該外國駐華使領館或代表機構同意』之程序，亦符2020年5月29日工作會議AIT之說明」，請縣府得依信函認定AIT同意該校籌設計畫。

縣府依國教署函示，辦理「新竹縣亞太美國學校」後續籌設及立案程序，並於2020年8月18日核准立案，因「亞太美國學校」係自新竹市遷入新竹縣，國教署當時函復若「亞太美國學校」及「新竹縣亞太美國學校」2校有合併規畫，亦請儘速辦理，校方7月6日提出合併案。

楊郡慈強調，新竹縣亞太美國學校是根據國教署函示立案，並同意2校合併，後函文撤銷立案，衍生合併案與撤銷案疑義，7月18日函請教育部示釋，待教育部回覆後依規辦理，絕對沒有瀆職問題！