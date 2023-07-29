中颱杜蘇芮來襲，恆春半島27日風雨不斷，不料竟還有宵小趁颱風夜行竊，不僅深夜潛入恆春民營生態園區偷2隻小鹿，還將1隻偷不走的公鹿四肢綑綁隨意丟棄地上，業者初估損失40萬。警方經過連日追緝，查出向竊嫌買鹿的男子，並幸運找回失竊小鹿並送回失主手中，但該名男子表示賣家是朋友的朋友，警方目前已鎖定竊嫌身分，正積極追查中。

據了解，恆春某民營生態園區業者27日早上發現、竟有隻公鹿遭綑綁且被丟棄在地上，四肢全是傷，當下警覺不對勁，趕緊往圈養梅花鹿的場域查看，果真一經清點鹿隻數量後，發現缺少2隻小鹿，初步估算損失40萬，憤而報警處理。

中颱杜蘇芮來襲，恆春半島27日風雨不斷，不料竟還有宵小趁颱風夜行竊，不僅偷2隻小鹿，還將1隻偷不走的公鹿四肢綑綁隨意丟棄地上。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

經警方調閱相關監視器發現，27日凌晨3點，有1人鬼鬼祟祟進入圈養梅花鹿的場域，隨後還徒手把鹿抱走，但走到半路時疑因公鹿太重，而將四肢綑綁的公鹿丟棄，最後偷走2隻小鹿。

警方研判，犯嫌是由園區側面翻牆推倒破壞籬笆牆後，侵入園區，再循原路穿過園區北側香蕉園自恆公路逃逸。專案小組棄而不捨找到向竊嫌買鹿的男子，該男子坦承買鹿，但賣家只是朋友的朋友，也不知道鹿竟然是偷來的，警方已經鎖定竊嫌身分，正全力進行查緝。