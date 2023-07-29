香港女星廖碧兒是溫哥華華裔小姐冠軍，也是香港無線電視當家花旦，她與身家百億的富商男友盧啟賢數度傳分分合合，兩年前傳出過準備結婚，但男方表示兩人只是朋友關係，還稱呼對方是「阿姨（Auntie Bernice）」切割。

據《香港01》報導，盧啟賢身家百億，被封為最神秘富豪，過去有過一段婚姻，和前妻Emily生下一女，離婚時卻因為分財產對曝公堂，盧啟賢當時在庭上表示自己其實欠債近5000萬港幣（約2億台幣），經濟狀況不如外界猜想，最後法院判他每月需給前妻2.5萬港幣（約10萬台幣），並需平分雙方財產。

當時廖碧兒表示不介意盧啟賢離婚背景，2018年兩人被拍到擁吻後，感情狀態始終令外界霧裡看花，廖碧兒一度搬進豪宅，還砸錢買下酒莊，又有傳聞指廖碧兒當年和盧啟賢交往時，男方其實有一位富二代女友Nina，但廖碧兒還是主動倒追，而廖碧兒否認當小三，澄清Nina是她的朋友，且已婚有家庭。

盧啟賢今年4月出席甄子丹的生日宴，關之琳、呂良偉等人都是座上賓，可見和演藝圈關係極好，被稱作黃金單身漢，至於廖碧兒得知被盧啟賢稱作阿姨後沒正面回應，只說她其實有很多追求者，數量多到排隊可跑馬拉松的長度，她否認是拜金女，稱如果要用錢追求她，倒不如用親手做的東西比較能打動她。