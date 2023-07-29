星座專家篠安老師在《旺好運》運勢專欄分享7／30～8／5各星座運勢，牡羊座有加薪機會，雙魚可能遇到對事業有幫助的貴人。另外，8／2將遇到一月一次的滿月，此次滿月發生在水瓶座，可以在滿月時療癒人際關係上的創傷；當天也會遇到火木三分的格局，更有動力去執行想完成的目標。

▍牡羊座

本周隨著滿月發生在牡羊座的人際關係領域，可能會非常在意朋友的看法，因此過於患得患失。受到火星與木星的加持影響，工作上表現亮眼，有加薪機會或得到額外獎金。

▍金牛座

本周隨著滿月發生在金牛座的事業地位領域，容易將私人情緒帶到工作，失去客觀判斷力。受到火星與木星的加持影響，感情上如魚得水，原本心儀的對象也開始對你有好感。

▍雙子座

本周隨著滿月發生在雙子座的進修價值觀領域，可以花多點時間閱讀或進修，甚至可以在周末到戶外走走，緩解工作壓力。受到火星與木星的加持影響，與家人間的摩擦可望獲得改善。

▍巨蟹座

本周隨著滿月發生在巨蟹座的深層情感領域，會發現直覺力大幅度提升，不過也會放大別人的嚴詞批判，在愛情中會特別脆弱敏感。受到火星與木星的加持影響，將在大團體中擁有不錯的影響與號召力。

▍獅子座

本周隨著滿月發生在獅子座的親密關係領域，特別渴望談場轟轟烈烈的戀愛，也渴望獲得另一半的保護與重視。受到火星與木星的加持影響，會有額外收入進帳。

▍處女座

本周隨著滿月發生在處女座的職場工作領域，會在工作中扮演協助者的角色，但不要涉入過多以免影響原有進度。受到火星與木星的加持影響，本周可開始執行規律的運動計畫。

▍天秤座

本周隨著滿月發生在天秤座的戀愛創造領域，對愛情有更多渴望，心思敏感的天秤容易因考慮過多而錯過緣分。受到火星與木星的加持影響，可透過靜心冥想協助內在沉澱。

▍天蠍座

本周隨著滿月發生在天蠍座的居家生活領域，傾向待在家裡調養生息，也會花較多時間照顧家人。受到火星與木星的加持影響，朋友會主動尋求建議，可以透過會議結識到不錯的商業夥伴。

▍射手座

本周隨著滿月發生在射手座的溝通表達領域，很想將內心想法表達給朋友，此時文思泉湧，可以透過寫日記或文章釋放情緒。受到火星與木星的加持影響，工作表現極為亮眼，受到長官肯定。

▍摩羯座

本周隨著滿月發生在摩羯座的金錢正財領域，容易為了發洩情緒而亂花費，聚會應酬也增加許多。受到火星與木星的加持影響，學習進修能力將大幅度被開發，考試有不錯的表現。

▍水瓶座

本周隨著滿月發生在水瓶座的自我認同領域，直覺力與敏銳度大幅提升，但也可能過於敏感，容易放大周圍的事物而感到不安。受到火星與木星的加持影響，周末有家庭出遊機會，拉近家人之間的距離。

▍雙魚座

本周隨著滿月發生在雙魚座的潛意識領域，睡眠品質可能受到影響，會有淺眠或多夢的情況。受到火星與木星的加持影響，人際關係上有進一步突破，也會結識到更多對事業有幫助的人脈。

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