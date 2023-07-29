藝人大牙控訴11年前遭陳建州（黑人）性騷，對方則是提告民事訴訟並求償1000萬，不過日前卻撤回民事求償，改告刑事的加重誹謗，大牙昨(28日)也在臉書發文吐露近況，似乎對官司相當有信心。

大牙先前表示自己是MeToo運動首位被起訴的受害者，由於承受外界莫大壓力，導致自己這段時間寢食難安，還得求助身心科和心理諮商，但感謝這段時間所有人的加油打氣，如今眼見陳建州改告刑事的加重誹謗，她透過經紀人表示：「針對法律層面問題，目前暫時都先不回應，各位媒體先進辛苦了，謝謝」。

大牙沉默數日後，再度於臉書發文分享近況，並附上一張與貓咪的合照，只見她面對鏡頭露出一抹微笑，神情看起來相當輕鬆，並透露下個月要迎來新工作，即是到台中出席活動，這也是在爆料遭陳建州性騷後，首度公開露面，她也不忘道出近來心情：「每天都有值得讓心情很好的事發生相信宇宙的力量，I am awesome」，言談間透露出輕鬆氛圍，似乎對於官司相當有信心。

瑞克律師透露妨害名譽的刑事責任，比起民事標準更嚴格，加上法院傾向只要不是無中生有的抹黑，就會保障發言者的言論自由，因此陳建州提告成立自然有難度，對於他只針對大牙，卻未對郭源元提起訴訟，瑞克律師強調「雙重標準」無疑削弱自己的正當性。