世大運開幕式倒數計時，伴隨體育場上空燃放起數字圖案的煙火。（新華社）

世大運開幕式，世界各國大學生運動員是這場盛會的主角。圖為各國代表團入場。（新華社）

成都世大運開幕式昨天晚間8點在東安湖體育公園主體育場舉行，據新華社報導，在翩翩飛舞的「太陽神鳥」光芒中開啓倒數計時，古老「蜀錦」鋪路寓意「錦繡前程」，「小辣椒」、川劇變臉等多姿多彩的四川文化符號，活潑可愛一路蹦跳的「蓉寶」……。開幕式總導演陳維亞等主創團隊成員接受新華社記者採訪，詳解開幕式創意理念、主聖火點燃等鮮為人知的幕後故事。

無處不在的「陽光」

中國文化遺產標誌「太陽神鳥」穿越時空翩飛而至，尾翼旋轉，放射出12道金色的光芒，全場從數字「12」開始倒計時……以「禮贊陽光」為主題的開幕式倒數計時，令人嘆為觀止。

「這次開幕式，我們總體的一個創意理念就是要突出中國特色、四川風格和青春風采，為世界留下以『夢想』和『陽光』為主題的青春記憶。」陳維亞將幕後的酸甜苦辣娓娓道來。

雖然有不少執導大型國際賽事開幕式的經驗，但成都大運會開幕式對於陳維亞帶領的主創團隊來說，是一個非常難忘又十分艱難的過程。開幕式總體創意反覆修改打磨了2、3年，可以說是陳維亞職業生涯總體創意設計耗時最長的一次開幕式。

情況常常是這樣的：他帶著團隊絞盡腦汁想出一個創意，又推翻重想，想出來後又推翻，如此反覆打磨，精益求精。

陳維亞坦言，「這個過程非常痛苦，非常漫長，有時甚至感覺到無望，但我們沒有放棄。最後，大家終於想出了一句話——我們將向全世界青年人奉獻一場『陽光燦爛』的開幕式。這個總體設計理念一出來，我們心裡就有底了、踏實了，後面所有的細節創意都圍繞這句話展開，就都順暢了。」

青年人代表朝陽，他們勇於追夢，而有夢的青春會發光。在開幕式中，無處不在的「陽光」令人印象深刻。陳維亞說，陽光孕育生命萬物，象徵熱情和活力，體現包容與希望。開幕式以「成就夢想」為主題，表現全世界青年大學生歡聚成都、沐浴陽光、成就夢想的歡樂與風采。

陳維亞表示，金芒舞台、太陽圓屏、太陽神鳥圖案聖火盤、火炬塔，以及倒計時「禮贊陽光」、運動員入場式「錦繡之路」、會旗入場「榮耀歷程」、文體表演「青春追夢」、點火儀式「青春圓夢」和尾聲「陽光下的歡聚」都以「陽光」作為創意要素、貫穿開幕式始終。

以大學生為中心

大運會是世界大學生運動員的青春盛會。陳維亞告訴記者，成都大運會開幕式「以大學生為中心」，在運動員入場環節由大學生樂隊現場演奏，在國際大體聯會旗入場環節由大學生合唱團演唱國際大體聯會歌。

本屆開幕式力求將大學生的青春夢想和陽光特質藝術化、場景化呈現。陳維亞表示，人類生活在同一個地球村，讓和平的薪火代代相傳，讓發展的動力源源不斷，讓文明的光芒熠熠生輝，是世界各地人民的共同期待。「彰顯運動活力，促進文化交流，展示青春風采，凝聚青春力量，成就共同夢想，成都大運會開幕式希望召喚世界大學生推動實現全人類和平與發展的共同願望。」

在會旗入場環節，兩位大學生運動員在場上奔跑，他們背後的腳步逐漸變成火光，成為一條光芒之路，象徵著青春之火生生不息——開幕式上的這一場景讓人熱淚盈眶，令很多人回憶起自己如火般熾烈的青春時光。

「青春追夢」者向前奔跑，腳下的光芒不斷延伸，大運會會徽依次從1959年的首屆一直顯現到2023年的第31屆。

陳維亞解釋，這一幕的設計主題叫「榮耀歷程」——向過去30屆大運會致敬，這個環節在此前的大運會開幕式中很少涉及。

此次開幕式秉持「簡約、安全、精彩」的原則，為了讓每一位參與的大學生運動員都能在全球目光聚焦中「亮相」，運動員入場儀式得到充分保障，導演團隊反覆調整優化了線路和程序，同時，把文體表演時長也壓縮到「極致」。

陳維亞說，「這樣能把最多的時間給大學生運動員入場和其他必要的儀式，充分以大學生為中心，讓他們在開幕式入場時能有激動人心的體驗。」

天府文化異彩紛呈

除了貫穿始終的古蜀文明象徵「太陽神鳥」標誌，此次開幕式中，多姿多彩的天府文化元素頻頻出現、異彩紛呈。

在運動員入場儀式中，一條用「蜀錦」鋪就的「錦繡之路」不斷伸展，畫面唯美而富有詩意。陳維亞說，蜀錦是一種盛產於成都地區的絲織物，有兩千多年的歷史。成都自古以蜀錦聞名，又稱「錦城」、「錦官城」。唐代詩人杜甫詩作《春夜喜雨》中曾有「曉看紅濕處，花重錦官城」的詩句，描述的就是春雨之後成都繁花似錦的美景。

陳維亞說，「錦繡之路」這個場景寓意深刻，象徵著為入場的全世界大學生們編織出夢想之路。此外，鮮艷的「小辣椒」引導員服裝以四川辣椒為靈感，顏色以熱烈活潑的辣椒紅為主色，突出了成都火熱的城市個性，而川劇變臉則將現場氣氛進一步點燃。

「太陽神鳥」飛升 史無前例的點火儀式

31名火炬手共同點燃的「太陽神鳥」圖案聖火盤光芒四射，盤旋上升，引燃象徵太陽神鳥12道金芒的空中焰火，焰火傳遞，最終點燃場外的主火炬塔。這一刻，全場沸騰，掌聲雷動，歡呼聲久久不息。

這一史無前例的點火儀式，從未在開幕式彩排演練中出現過，到最後一刻才揭曉謎底。

陳維亞說，「31名火炬手共同點燃的是成都大運會的夢想之火，也點燃了世界大學生共同推進和平與發展的希望之火，更點燃了共同構建人類命運共同體的奮進之火。」

「火炬手的選擇和點火方式代表著我們都是夢想追尋者和實踐者。」陳維亞解釋，當大家都努力去追逐夢想，我們的民族就有源源不斷的動力。「有了夢想，我們的步伐就有了方向，追尋的過程也有了底氣和力量。就像我自己，不斷努力突破，從2001年到2023年，也是一個一直在追夢的過程。」

隨著世大運主火炬塔被點燃，整個開幕式被推向高潮。

「通過開幕式，最終大家會看到一個全世界年輕人歡聚一堂、人與人和諧相處、人與自然和諧相處這樣一個特別美妙的場景。」陳維亞說，「青春追夢」文體表演中，很多場景像一場大聚會，青年人聚集在一起，又唱又跳，光彩照人。

陳維亞說，「青年們手執彩帶如霓虹當空，美美與共，在青春相聚中團結攜手、收穫友誼。」