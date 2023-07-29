為推觀光，縣府預告9月起加碼，週週抽出花蓮飯店住宿券，抽到11月底活動截止。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮縣府觀光處推出「永續遊花蓮獎勵方案」活動，到11底止，遊客登錄住宿發票、收據及景點合照，有機會抽中特斯拉電動汽車，為推觀光，縣府預告9月起加碼，週週抽出花蓮飯店住宿券，一路抽到11月底活動截止。颱風過後，縣內紅面鴨、知卡宣戲水活動將會陸續開放，歡迎遊客到訪。

觀光處長張志翔表示，花蓮縣政府推出「永續遊花蓮獎勵方案」活動，7月暑假起每日登錄參加活動的人數持續快速增加中。縣內業者更是共襄盛舉提供自家住宿券作為抽獎贈品，9月起將加碼從有參加登錄活動的旅客中，週週抽出獲得免費住宿券的幸運兒！抽中住宿券的民眾，還可繼續抽最大獎價值超過220萬元的特斯拉Model Y電動汽車！

另外，花蓮觀光粉絲團FB每周舉辦與網友互動活動，除了分享花蓮旅遊觀光資訊外，還能抽賞鯨、溯溪、獨木舟、SUP、夜間抓蝦、漆彈、獵人學校等多款戶外體驗券。

張志翔表示，從暑假到年底，縣府推出許多各類型活動包含至8月13日的「紅面鴨FUN暑假」，有精采水舞光影秀、水上劇場表演、星空煙火秀，周末更有大小朋友都愛看的親子歡樂秀；緊接著8月19日在七星潭賞星廣場海灘的「星光音樂會」，在海灘上享受海風、星光及美妙旋律帶來的饗宴，飽覽夏季的美麗星空，之後還有太平洋溫泉季和太平洋觀光節跨年晚會等。

提醒遊客，記得將住宿證明及3項指定景點或活動的合照三張，上傳到「永續遊花蓮獎勵方案—自由行」網頁，不要錯過登錄抽大獎的機會！活動詳情請見花蓮觀光粉絲團FB以及「永續遊花蓮獎勵方案」活動網站。