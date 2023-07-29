「共和報」（La Repubblica）今天報導，梅洛尼（Giorgia Meloni）近日訪美，此次訪程的成果之一就是獲得美國對義大利申辦2030年世博會的支持。美義領袖27日發表聯合聲明，美國表示「歡迎義大利申辦2030年世博會，可利用世博會做為包容性平台，為共同挑戰尋找解決方案」。

2030年世界博覽會候選城市原先有5個，包括義大利羅馬、沙烏地阿拉伯利雅德、韓國釜山、烏克蘭敖德薩與俄羅斯莫斯科。

不過俄羅斯去年2月全面入侵烏克蘭，目前僅剩下羅馬、利雅德與釜山3個城市競爭。「今日羅馬」曾報導分析，羅馬主要競爭對手是利雅德，因為沙烏地阿拉伯擁有與世界各國達成協議及建立關係的能力；韓國釜山則被認為較不具競爭力，因為2025年世博會在日本大阪舉辦，應不會再選東北亞城市主辦。

報導指出，爭取主辦世博會將是羅馬對戰利雅德，而利雅德被認為是最有可能爭取到主辦權的候選城市。幾週前梅洛尼曾親赴法國爭取主辦權，並會晤法國總統馬克宏（Emmanuel Macron），盼法國能支持義大利。但法國政府立場保持不變，仍繼續支持利雅德。

由於能為候選城市投票的代表人數落後，報導說，梅洛尼希望透過拜登（Joe Biden）的支持獲得一些平衡；但即使獲得拜登承諾支持，要與利雅德競爭仍是相當困難。

在國際政治上，沙烏地阿拉伯擁有龐大的石油資源且富有，有助與世界各國建立關係。其次在171名有資格為候選城市投票的代表中，有70人就在國際展覽局總部法國巴黎生活和工作，法國繼續支持利雅德則對義大利很不利。

另「蟻報」（Le Formiche）也曾報導，沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）為了爭取世博會已經在巴黎待了一段時間，並擁有人脈資源。

今年11月將公布最終獲得2030年世博會主辦權的城市。