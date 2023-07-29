網路不動產租賃融資媒合平台im.B以「假債權、真吸金」詐騙民眾資金，檢調正積極查辦，甚至連調查官員也受害。立委王鴻薇今（29）日於臉書上公佈錄音檔作為新證，指控詐騙集團高層在交保後竟然改名，又開起直銷說明會，民眾檢舉，法院竟只說查無不法。因此她怒嗆法務部及調查局、金管會等單位對社會大眾說明白。

王鴻薇表示，此會期在她質詢時，曾當著法務長蔡清祥之面揭露Im.b詐騙案有調查局官員涉入，還投入1300萬。當時詐騙集團甚至以此威脅受害民眾「要告就告」，反正連調查局官員都受害，後經法務部調查，證實確有此事。

王鴻薇表示，數月過去，此事彷彿不了了之，甚至沒有任何進展，許多受害者憤恨不平，害怕事情又將被抹掉，因此又有受害者提供這段4月28日im.b新竹說明會錄音。

王鴻薇指出，錄音檔內說話的聲音來自im.b代表、自稱最高主管的黃姓男子，其中內容指稱「一個調查局官員，他投1300萬，那因為我們擔心他立刻立案，所以有把他的利息 8萬多匯給他。」

王鴻薇針對上訴批評，調查局官員利用檢調人員身分，先從詐騙犯手上取回利息，是否因此有對價關係，影響調查局通報立案，而此又是否共犯同流合污而觸犯貪汙治罪條例的圖利罪或違背職務收賄罪？

王鴻薇也進一步表示，調查局後來雖然承認有調查局官員涉入投資，但到底「調查局官員是否有因為可提前拿到錢而有包庇隱匿」，這一點卻根本毫無交代。尤其當民眾質疑相關內容時，黃男還嗆聲「趕快懷疑、趕快去提告，我現在沒辦法回應你這件事情，你趕快去樓下的警察局按鈴控告，好不好？」

王鴻薇補充，這位錄音中平台發言人黃男，5月交保後竟改名，還準備在今天擔任直銷投資說明會講師。然而法院完全不擔心這種事前就涉嫌用發還利息賄賂跟勾串調查官會滅證，竟直接准許交保縱虎歸山，他出來改名繼續做直銷；民眾反映法院，法院竟只說查無不法。

王鴻薇同時控訴，政府2017年時本有機會查辦，而調查局早於7年前即接獲檢舉立案調查，卻因金管會一紙「未違反銀行法」的公文卡關，才讓專案小組卻步，難道這對受害者而言，金管會無須負責嗎？

王鴻薇最後憤怒向法務部及調查局喊話：「這些情資你們到底有沒有掌握？詐騙集團所稱是否為事實？不要讓民眾跟被害者，認為你們官官相護，更不要讓我查得比你們還清楚，到底還有沒有更多官員涉案，請你們對社會說明通通交代清楚。」