疾病管制署公布最新預防接種受害救濟審議小組（VICP）會議紀錄，本次共有13案獲救濟，最高金額為40萬元，個案為高雄市40多歲女性接種AZ疫苗後出現肢體麻木、無力等症狀，經診斷為「格林巴利症候群」。

根據VICP第204次會議紀錄，本次共審議170案，其中13案獲救濟，皆與接種新冠疫苗相關，分別為5案AZ 、3案莫德納、4案BNT、1案高端。

本次獲救濟金額最高的是高雄市40多歲蘇姓女子，接種AZ疫苗後因肢體麻木無力等症狀就醫，神經傳導檢查結果符合多發性神經病變，經診斷為格林巴利症候群。依據症狀發生時間及臨床表現研判， 其症狀無法確定與接種疫苗的關聯性， 依據「預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法」第18條第1項及其附表嚴重疾病給付規定，核予救濟金40萬元。

新北市一名17歲陳姓少年接種BNT疫苗後2日，因胸悶與心悸等症狀而就醫，血液檢驗結果顯示心肌酵素上升，影像學檢查結果無明顯異常，研判其症狀與接種疫苗相關，依據「預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法」第18條第1項及其附表其他不良反應給付規定，核予救濟金1萬元。

另台北市林姓民眾接種高端疫苗後，因皮膚紅疹與水泡等情形就醫，皮膚切片報告顯示疑似藥物引起之蕁麻疹。因蕁麻疹發作原因包含藥物、食物、環境及心理情緒等，且其症狀發生時間距離接種時間已久，無法確定與接種疫苗的關聯性，依據「預防接 種受害救濟基金徵收及審議辦法」第18條第1項及其附表其他不良反應給付之規定，核予救濟金5000元。