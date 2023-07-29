《TVBS》在27日公布的2024年總統大選最新民調顯示，民進黨參選人賴清德支持度33%；民眾黨柯文哲支持度32%；國民黨侯友宜則回升至25%。對此，前立委沈富雄認為，若柯文哲有3%支持度移回到侯友宜身上，賴柯侯3人都還可以拚。

沈富雄昨（28）日在政論節目《少康戰情室》中分析上述民調，並認為3人很接近，因此照理說侯友宜不需要那麼擔心，反而是賴清德要開始焦慮。沈富雄提到，侯跟柯2人差7%，若柯有3%支持度流至侯友宜身上，最後將形成33%、29%以及28%，3人都有一拚的機會。

沈富雄認為，目前看似還可以的情勢，但國民黨中央或領導人卻一天到晚要藍白合，此舉會讓柯文哲看破手腳。此外，沈富雄直言，從來沒看過像國民黨這些沒鬥志的小雞，一天到晚擔心柯文哲會在自己的選區派人。沈富雄強調，若整天想這個東西就不要出來選，「國民黨這一代變成這麼沒有用」。