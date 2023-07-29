農委會將於8月1日升格「農業部」，由農委會主任委員陳吉仲接任部長一職，先前因釋迦銷陸問題與陳吉仲隔空筆戰的台東縣長饒慶鈴，今早透過AI聊天機器人ChatGPT編寫「祝賀文」發布於臉書，且特別提醒「換位子，更要換腦袋」。饒慶鈴坦言「沒有真的想祝賀他，不想浪費時間，只花了1分鐘產出短文」。

配合行政院組織改造，農委會升格為「農業部」並於8月1日掛牌，首任部長由農委會主委陳吉中接任，符合外界預期，對此，台東縣長饒慶鈴今早也於臉書發文「假祝賀真開酸」，全文假AI聊天機器人ChatGPT之手，且意有所指希望陳吉仲「換位子，更要換腦袋」。

饒慶鈴表示，總是要祝福，因為陳吉仲現在管理更多人、更多事，希望他能夠珍惜這個位子，但是又不想花太多時間祝福他，「太浪費時間」，利用AI聊天機器人ChatGPT編寫「祝賀文」，配圖則是AI繪圖工具Bing Image Creator產出，僅花費1分鐘。

饒慶鈴全文以「在此，我們向您獻上最熱烈的祝賀，您的就任象徵著台灣農業走向新的里程碑。」開頭，接著提到對於食品安全的期望，包含日本核災食品和含有萊克多巴胺的豬肉進口，另外還有妥善規劃雞蛋供應問題，避免民眾再次陷入雞蛋短缺的恐慌，最後則是期待進一步推廣台灣水果的出口。

饒慶鈴說，她向AI聊天機器人ChatGPT下達3個指令，第1個指令是「祝福陳吉仲」；第2個是「我不要吃日本核食、我不要吃萊克多巴胺豬、我不要吃臭雞蛋」；最後1項指令則是「協助台灣水果走向世界」。

她說，其實第2項是負面指令，但全文乍看之下正能量滿滿，不過懂的人就明白當中深意；至於「換位子，更要換腦袋」這句話，是希望為台灣人祈福，如果陳吉仲位高權重仍然「死腦筋」，恐怕成為台灣的災難。