知名漫畫《火鳳燎原》連載超過20年，作者陳某在睽違7年後再度來台，出席2023漫畫博覽會並舉辦簽名會。他也特別走訪了為《火鳳燎原》20周年打造的概念店，希望和讀者一起再迎接下個10年、20年。

《火鳳燎原》是陳某繼《不是人》之後另一套以三國歷史為背景的作品，將三國題材的故事重新詮釋，目前這個故事他打趣可以畫到90歲！對於創作，他表示自己在工作之外會盡量避免再閱讀和三國相關的作品，而自己每一回的劇情構思好之後，會邊畫邊改，因此會花最多的時間在繪製上。

除了在漫博會場的簽名會，陳某這次也特別將簽名會帶到火鳳燎原20概念店，概念店自2021年營業至今，將在31日結束營業，期間推出了許多企畫與聯名商品，包括近日甫推出的限量10吋紀念彩膠唱片，將韋禮安演唱的《火鳳燎原》20周年紀念主題曲〈只用一次〉實體化。

此10吋彩膠唱片，設計從裡到外貼近主題，主色調以《火鳳燎原》的紅、白、黑三色作呈現；包裝最外層則分別以火鳳單行本第一部和第二部的最後一幕「燎原火」與「司馬懿」揭開篇章，再將人生走過的歷程所烙印下的記號層層交疊在特殊美術紙上，最內層則是由陳某老師特繪新圖，呈現出「司馬懿」與「燎原火」主僕二人年輕時的樣貌，與外層包裝的圖像做出強烈地對比。