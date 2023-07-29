新北市今年暑假辦理66場5大類跨國線上、實體英語營隊，包括台美跨國英語營2類線上課程及高國中外師拓客任務（World Talk Task）、英速魔法學院夏季活力營及國小雙語營3類實體課程，提供逾2000名學生參與。

教育局表示，今年暑假除加州喜瑞都學院線上英語育樂營外，首創與僑英文教基金會合作辦理虛實整合「E-Around跨國英語營」，培訓新北市高中生成為國際青年大使，攜手美國青年大使線上共同參與營隊，透過有趣的破冰遊戲，如英文猜謎、分組競賽等，帶領新北市高國中小學生「趣」玩迪士尼新世紀樂園、紐約樂高樂園等特色遊樂園，並使用自製的創意桌遊，如德國心臟病及日本將棋等，讓學生享受英語學習的趣味。

擔任新北國際青年大使的林口高中吳睿庭同學分享，從培訓到帶營隊的期間，體驗許多人生的「第一次」，像是第一次被稱呼為老師、第一次與年齡相仿的夥伴共同討論如何設計教學活動，並指導參加營隊的弟弟妹妹們學習英文等，睿庭同學說，能夠擔任志工為他人服務，踏出了舒適圈，更放膽地嘗試探索自己的可能性，非常有成就感。

光榮國小蔡嘉妤同學表示，志工哥哥姊姊手做桌遊－搶石油，讓自己能牢牢記住各個國名拼字讀音，在大風吹團康遊戲裡也學到各項英語指令，受益良多！淡水國中廖子棊同學則表示，老師示範英語單字連音，糾正講英語時常有的錯誤，讓自己學到如何把英文講得和母語人士一樣好。

英速魔法學院闊瀨、興福及乾華等3院區也在疫情後首次恢復辦理3天2夜夏季活力營，讓532名孩子們在全英語、沉浸式的學習環境勇敢說英語。另針對高國中1、2年級學生開設32場次外師拓客任務營隊，提供790位學生多元文化議題、手作活動、拍攝永續發展相關的微電影等課程，讓學生可以在課堂外透過參加多元的營隊來學習英文。