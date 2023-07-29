總統蔡英文於2017年宣布新南向政策，強調政府要加強與新南向國家的經濟與貿易關係；民進黨總統參選人賴清德日前也曾表示，新南向已見成效。然而審計部近日公布的最新報告顯示，我國對新南向國家出現貿易出超縮減的情況，引發網友熱議。PTT鄉民更是直言，審計部太大膽，「要被電到起飛了」。

審計部於27日發布的「111年度中央政府總決算審核報告第2冊」中提到，我國與新南向國家 111年度貿易額達1802億餘美元，出口額由 107年度的 680 億餘美元提升至 111年度的968億餘美元（約 42.29％），進口額亦由 107 年度之 486億餘美元提升至 111年度之 833 億餘美元（約 71.55％），進出口貿易額雖增加，但貿易出超卻由 107年度的194億餘美元縮減至 111年度的134億餘美元（約30.77％），呈現下滑趨勢。

審計部報告披露，我國對新南向國家貿易出超呈縮減趨勢。 （圖取自111年度中央政府總決算審核報告）

審計部強調，貿易出超縮減導致國內生產毛額相對減少，台灣應加速與新南向國家簽署ECA/FTA，以利提供我國廠商貿易優惠，同時還要積極向各國展示及推銷我主要出口貨品，以避免貿易出超持續下滑，抑減我國經濟成長力道等情況發生。

對於審計部披露的數據，《PTT八卦版》鄉民展開激烈辯論，有網友指出，「審計部才是真正的獨立機關」、「英賴和審計部總有一個是造謠吧」、「哇台灣政府居然還有正常的單位」、「謝謝審計部，至少臺灣還能是個正常的國家，公務員們壓力很大請繼續加油說真話！」、「笑死，大灑幣成果」、「民進黨在大內宣，你們在這說真話」、「審計部長是不想幹了？」。

對於新南向政策貿易出超下滑，PTT鄉民展開熱議。（圖截自PTT）

不過也有網友稱，「出口到東南亞的金額也增加，只是比例不及東南亞進口金額而已，這叫打臉喔？」、「審計部只是說要盡量把入超狀態轉成出超狀態而已，文章都讀不懂也是可憐」、「這什麼單位，馬上裁掉」、「側翼們快去出征審計部囉」、「主管準備換人，在那叫什麼」、「審計部最近造反了？」 、「什麼野雞部」。