美國總統拜登今宣布提供台灣3.45億美元（新台幣108.09億元）軍事援助，此為拜登政府首度動用總統撥款權提供台灣軍事援助。國防部對此表示，感謝美方對台安全承諾；國民黨立委江啟臣則提醒，國防部應積極跟美方溝通，要求如期提供售台軍備。

國防部發言人孫立方少將說，針對拜登宣布提供台灣3.45億美元軍事援助，國防部表示感謝美方對台灣堅定的安全承諾，「總統提用權」（PDA）是對台軍售外，另一支持台灣自我防衛的重要工具。

孫立方強調，台美將持續就安全議題緊密合作，以維持台海的和平穩定與現狀。但對於援助內容，基於台美默契不予評論。

國民黨立委江啟臣說，白宮上周宣布了這次撥款的具體用途，所以拜登啟動總統撥款的授權，以美國自身現有庫存來協助台灣，提供必要的一些軍備，這項軍援案包括協助台灣防衛教育，甚至訓練等。當然會正面看待美方積極協助我國防建軍戰備，也期盼此軍援能符合我們國防實際需求。

但江啟臣也提醒，這幾年來我對美軍購都有交貨延遲情況，尤其俄烏戰爭爆發之後更為嚴重，比如說刺針飛彈、F-16V等；所以去年美國國防部成立「老虎小組」，與美國國會協調，甚至賦予拜登緊急撥款授權的額度。

江啟臣表示，雖然國防部也都承諾會在發價書的合約期限來完成，但是兩岸情勢現在不佳，而且兵凶戰危，所以這部分國防部應該積極跟美方來溝通，並要求如期提供。他強調，不論是軍購或是軍援，還是要呼籲蔡政府必須與美方協調出最有利於台灣國防需求的方案，即時補充我方在國防戰備上的需要。