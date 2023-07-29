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特斯拉執行長馬斯克先前提到，特斯拉生產一輛車只需要45秒，如今這項驚人紀錄再被打破，從上海超級工廠最新公布數據顯示，目前特斯拉不到40秒就能完成一輛車。而特斯拉「拼樂高」的造車方式縮短生產時間，豐田工程師拆解Model Y後驚嘆，簡直是一件藝術品。

每日車訊報導，特斯拉如何做到40秒生產一輛車？除了技術創新外，最大關鍵是改變生產方式，透過新的組裝製程，將新車生產效率提高30%。

過去傳統汽車製造需要把2~3萬個零組件組裝起來，完成車體的基本框架，再安裝車門、上色烤漆，最後再總裝，這個過程需要不停拆裝。

而特斯拉發明新的車輛製造方式，首先減少車身零件，其次讓工人或機械臂對各個部分同時操作，最後再進行序列組裝和平行組裝，整個過程好像是在「拼樂高」，整車製造過程中，只進行一次組裝，將生產效率提升30%。

特斯拉打造「拼樂高」的造車方式也被業內讚爆。豐田工程師拆解一輛Model Y 後發現，特斯拉以先進製造實力，打造精巧簡單的車輛結構，並驚嘆Model Y內部架構，簡直是一件真正藝術品。

在經過不斷地升級改進，目前特斯拉上海超級工廠不到40秒就能下線（離開生產線）一輛整車。

特斯拉員工透露，為了提高生產效率，上海超級工廠內的每個工位之間的間隔非常緊湊，有的工位同時會有有數十條機器手臂同時進行運作。

而雙層式廠房的設計對於不同的產線，帶來了更加合理的佈局，大大提升了下線速度和生產節拍。