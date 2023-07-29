日本東京每年夏天都會舉行「隅田川花火大會」，先前受COVID-19疫情影響停辦，今晚將時隔4年再度舉辦，主辦單位預估人潮可能達到堪比往年的95萬人，將嚴防群眾踩踏意外。

第46屆隅田川花火大會（煙火大會）將於今晚7時到8時30分在東京都墨田區及台東區的隅田川沿岸登場。日本氣象協會指出，雖然天氣晴朗，不用擔心下雨，但晚間氣溫可能接近攝氏30度，必須留意中暑。

日媒Sponichi Annex報導，隅田川花火大會執行委員會會長早津司朗說，為防止群眾踩踏意外，將做好萬全的安全對策。

在日本，人潮大量群聚的場所發生跌倒死傷，稱為「群眾事故」，其中最嚴重的狀況稱為「群眾雪崩」，形容人潮密集到幾乎無法動彈時，因為某種因素一下子引發許多人跌倒堆疊的意外。

韓國首爾的梨泰院商圈2022年10月發生大規模「群眾雪崩」，造成159人喪命。日本警視廳負責今年煙火大會維安工作，主打「梨泰院守備」。

煙火大會睽違4年復辦，可能吸引超過往年的人潮到場，執行委員會對此抱持警戒態度。早津說，負責維安的日本警消曾前往梨泰院事故現場考察，並已進行確認煙火大會現場危險地點等工作，會比往年更加仔細。

雖然不清楚今天投入的警力規模，但早津說，警方將派出站在警用車輛高處、通稱為「DJ警察」等警力，透過聲音指揮人流。

今晚6時起，警方將在最靠近會場的淺草站及兩國站周邊等地，針對行人行走方向進行管制；主辦單位也將增派較往年更多的保全人員徹底做好維安。