洛克希德馬丁（Lockheed Martin）「下世代空優」（NGAD）隱形戰機

美國空軍正積極計畫打造第6代「下世代空優」（NGAD）隱形戰機，主要國防承包商波音（Boeing）和洛克希德馬丁（Lockheed Martin）正摩拳擦掌，準備競標較勁，但卻傳出諾斯洛普格魯門（Northrop Grumman）沒打算要搶大單的消息。

據《防務新聞》（Defense News）和《動力》（The Drive）網28日報導，諾格執行長華登（Kathy Warden）說，他們感興趣的是成為「下世代空優」戰機專案競標者的任務系統組合供應商。

美國空軍5月宣布，已向業界發出「下世代空優」工程和製造開發合同的徵求書，啟動了遴選一家公司來打造先進戰機系統，以汰換F-22「猛禽」（Raptor）戰機的流程。而華登說，諾格先前一直對「下世代空優」計畫保持「沉默」，但如今已告訴美國空軍，不打算以主承包商的身分，來回應需求建議書（RFP）。

「我們在評估要追求的適當計畫時始終很自律，」她說，「我們認為，我們在成熟的產品方面處於有利位置，而且業務交易反映了客戶和工業基礎上風險和回報的適度平衡。」

不過，華登說，諾格可能會加入爭取美國海軍的F/A-XX「下世代空優」戰機大單。她坦承，有其他在追求的機會，但除非相關專案有多些訊息出來，否則目前不會透露具體內容。

雖然美國海軍有獨立的第6代戰機專案，但仍與空軍的專案息息相關，雙方各自努力，但在許多方面仍保持密切合作。