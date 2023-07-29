為消除行人地獄，台北市建管處今年上半年抽查125件建築物附設停車空間成果，不合格11件，改善後仍有8案不合格，其中改善完畢案例則有北投某公司，將停車空間作為員工餐廳，裁罰共計126萬元。交通局表示，建築物附設停車空間若沒有確實開放停車，將導致「外溢化」至人行道或車道。

依《建築法》規定，建築物附設停車空間要作為停車空間使用，以減少地面車輛。建管處自2015年起清查私人住宅、商辦、旅館、學校、機關及宗教等建物附設停車空間，今年度將清查250案，分上、下半年清查。逾期未改善完畢，將開罰6萬到30萬，可連續開罰。

建管處表示，今年上半年抽查125件建築物附設停車空間成果，不合格11件，改善後仍有8案不合格，包含規避清查大門深鎖等。改善合格則有北投某公司違規使用，將停車空間作為員工餐廳，連續裁罰共計達126萬元，業者已配合改善。

建管處指出，未來將透過複查機制，違規罰金裁罰，降低投機違規使用機率。即使是改善合格案件，只要曾經檢查不合格，都會列管3年，3年內仍會複查。

交通局提醒，北投某公司雖已恢復停車空間使用，但照片中並沒有看到車輛停放，就會造成「外溢化」，也就是本該停放在停車空間的車輛，停放至人行道或車道，還是沒有達到法律背後的最終目的。

停車建物附設停車場