距離2024年1月總統及立委大選投票日僅剩半年左右，前立委郭正亮直言，現在最重要的議題是兩岸的戰爭與和平，而他認為賴清德絕對沒有能力處理兩岸問題，因此他不會投給賴清德！

郭正亮27日在網路直播節目《觀點—亮劍台灣》在回答觀眾提問時指出，民進黨政府完全無視兩岸危機惡化，而國民黨和民眾黨要一黨勝選難度很高，所以才有人提「藍白合」。重點在於如何讓國民黨和民眾黨的合作要有紀律？要不要提出一些承諾？而不只是簡單的藍白候選人的合。

郭正亮分析，選舉是認為哪一個議題最重要，就可以解決此問題的候選人作一選擇，並不是說這個人沒有缺點。賴清德、侯友宜、柯文哲都有各自的缺點，「可是對我來講，我認為最重要的議題是兩岸的戰爭與和平，所以我不能支持賴清德，就這樣！」「我認為賴清德絕對沒有能力處理兩岸問題！」

郭正亮披露，國民黨踩在無奈的十字路口，現在如果換人，內部照樣有不同意見，這就是國民黨目前的問題。他稱當然知道侯友宜「憨慢講話」、口才不好、表達能力不好。「你當然可以說這個黨沒救了，問題是還是擁有百分之20幾的票」。

前立委郭正亮。（資料照片）

郭正亮直言，如果認為政黨輪替很重要，就還是要努力促成這件事，否則就個別候選人看，每個人都有他的缺點。國民黨現在怎麼辦？提名程序已經結束了，侯友宜到8月中旬民調還是一樣低迷，那時候可能又有新的聲音出來，到最後可能就會一團亂，保送賴清德當選，「你要看到這個結果嗎？」

郭正亮坦言，台灣選舉有時候是很無奈的！其實選舉都是無奈的，譬如美國，也有很多人不喜歡拜登，不喜歡川普，但還是要做一個選擇，不然難道不要投票嗎？

郭正亮強調，「我不會強迫誰投給誰，我只會告訴你我不投給誰」，「譬如說這次我就告訴你，我不會投給賴清德，因為我認為他當總統，兩岸發生戰爭的機率非常高！這就是我的判斷」。