The Yankees activated Aaron Judge to save the season today



And they got shutout…. And Walked off… @StoolBaseball

pic.twitter.com/oszlKYKUI3 — Barstool Sports (@barstoolsports) July 29, 2023

千呼萬喚！明星重砲「法官」賈吉（Aaron Judge）重返洋基打線，但「條紋軍」卻無法以勝利迎接他回歸，29日洋基作客金鶯，兩隊記分板連續掛上17顆鴨蛋，最終金鶯在9局下由桑坦德（Anthony Santander）轟出再見全壘打，1比0險勝洋基，終止2連敗也暫緩後頭光芒的威脅。

比賽因為大雨延後2小時半開打，澆熄了兩隊進攻欲望，擔任第2棒指定打擊的賈吉，首打席面對金鶯新秀格雷生羅德里格茲（Grayson Rodriguez）擊出右外野強勁平飛球，遭到桑坦德接殺出局，這是賈吉唯一把球打進場內的一次，接下來他3次打擊機會都獲得保送。4局上賈吉保送上壘，雷佐（Anthony Rizzo）敲安占領一二壘，最後洋基卻以雙殺打結束攻勢。

洋基先發投手寇爾（Gerrit Cole）同樣壓制力十足，唯一備感威脅的一次是在6局遭攻佔得點圈，寇爾此暫繳出7局5K無失分，但打線也遭到封鎖，退場時無關勝負，日籍投手藤浪晉太郎此戰後援投0.2局，投出1次保送沒有掉分，2隊鏖戰到9局下半。

9下洋基推出康雷（Tommy Kahnle）登板，三振強打捕手羅許曼（Adley Rutschman）後，逃不過桑坦德的轟炸，金鶯就靠著這發全壘打終結比賽，勝投記在菲力克斯包提斯塔（Felix Bautista）。賈吉此戰只有1打數沒有敲安，獲得3次保送，在缺陣將近2個月後，賈吉的打擊率、全壘打數仍是全隊最高。