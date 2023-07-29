高雄市今年有35件作品參賽，其中有30件作品獲得33個獎項，成績相當亮眼。（高雄市教育局提供／林雅惠傳真）

全國第63屆中小學科學展競賽，高雄市橋頭國中學生林佩妤將魚塭，水稻田農夫惱人水藻造紙，勇奪全國科展國中組生活應用科學第一，高雄市這次參賽，共有30件作品獲獎，榮獲全國科展全國縣市團隊第3名。

將魚塭，水稻田農夫最惱人的水藻做成紙張，能大幅降低森林砍伐，解決藻類對農民的困擾，促進環境保護與永續，橋頭國中學生林姵妤以「藻紙如此，何必砍樹～探討利用三種絲狀藻造紙效果之比較」，奪得全國第63屆中小學科學展覽會國中組生活應用科學第1名。

全國第63屆中小學科學展覽會於昨日在基隆表演藝術中心舉行頒獎典禮，高雄市今年有35件作品參賽，其中有30件作品獲得33個獎項，成績相當亮眼，共有3件作品獲得第一名、3件作品獲得第2名、第3名5件、佳作8件、探究精神獎5件、團體合作獎1件、民間機構獎8件。

其中榮獲各組第1名共有3件作品，分別為橋頭國中林姵妤同學作品「藻紙如此，何必砍樹～探討利用三種絲狀藻造紙效果之比較」獲得國中組生活與應用科學科第1名，作品主要是採集在魚塭、水稻田與水溝中，以自然生長卻常造成農民與水產殖養業困擾的3種絲狀藻類造紙，學生歷經多次失敗，終於驗證能製作紙張，除大幅降低製作紙張成本，重要的是減少砍伐樹木，解決農人最惱人的水藻，降低造紙對環境的影響，研究作品極具環保效益與前瞻性，獲得全體評審青睞，在眾多參賽作品中奪下第1名。

另高雄女中學生黃致穎研究的「金目鱸加工副產物水解後胜肽之抗發炎能力分析」作品也榮獲高中組農業與食品科學科第1名；研究從漁業加工廢棄物的回收再利用發想，萃取台灣大宗養殖魚種金目鱸的加工廢棄物，探究是否有抗發炎能力，以促進SDGS中循環經濟的發展。研究從生活中發想，具有減少廢棄物，並增加利用價值的結果，研究過程嚴謹仔細，且深具未來發展前景。

高師大附中國小部5年級吳佳瑾、四維國小5年級鄧岩淓的作品「穿梭2D與3D~數形合一解構嵌合立方體之研究」獲得國小組數學科第1名；作品利用積木方塊建構嵌合立方體，從遊戲出發，將形轉換為數，用數值解決幾何問題，穿梭2D與3D，經過多次研究獲得突破，最終找到建構嵌合立方體的方法，除了是嶄新亮眼的研究，有趣的是應用研究結果研發益智遊戲組，十分好玩燒腦又實用。

高雄市深耕科學教育多年，全國科展為感謝指導教師，於繁忙教學工作中，投注心力指導學生深耕科學教育研究，特別頒發表揚全國科展優良指導教師，高雄市老師分別有高師大附中國小部歐志昌、陽明國中侯依玲、三民國中柯翠菱、福山國中鄭士鴻與中山工商楊鎮澤獲獎表揚。

教育局長謝文斌說，高雄市今年榮獲全國科展縣市團體獎第3名，肯定高雄市扎根科學教育的努力，尤其致力推動各項競賽活動與深耕科學教育，激發學生潛能與創意，未來將持續精進科學素養，落實科學普及教育。

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