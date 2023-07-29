台中市今年2月間發生市立高中生疑遭霸凌輕生身亡憾事，涉案的主任教官日前又傳出涉嫌性騷女學生，有畢業的高中女生現身控訴對方以「『下麵』給妳吃」等露骨曖昧言語性騷擾，台中市教育局介入調查，昨並開會審理該案，議決性騷擾案成立，該名教官將被送人評會嚴懲。

今年5月間，該名畢業的女學生在人本基金會陪同下出面，指控受學校主任教官性騷擾，該女學生當時控訴，過去常被以「問題學生」的理由被教官找去問話，對方會詢問「妳會不會餓、教官『下麵』給你吃啊」、「晚上都去哪裡亂搞？是不是晚上太操勞？」等言語性騷擾，時間長達1年，她為此甚至曾到精神科就診。

台中市教育局指出，該校傳出學務人員疑似性騷擾學生的事件，去年就曾收到2件內容相同的投訴案，但當時未提到相關人與事情等資訊，直到今年3月，陳情人出面自述受騷擾情況，教育局掌握較明確的事件後即要求學校調查，學校性平委員會28日開會審理調查報告，議決性騷擾案成立。

教育局強調，該案陳情人先是去年7月間透過局長信箱陳情，之後7月26日教育局也接獲國教署轉來的陳情案，教育局已於當月29日以公文函請學校積極調查，絕無所謂接到陳情而不受理的情事；今年3月間即督促學校積極調查，並於4月開始訪談相關人及被害人，7月底完成調查報告，接下來將視學校性平調查報告結果，將相關人員提報相關單位並依其職務規定議處。