美國國務院今天表示，國務卿布林肯向尼日遭罷黜的總統貝佐姆傳達華府「堅定不移」的支持，並警告發動政變拘押貝佐姆的軍方，供尼日的「數億美元援助」恐不保。

尼日本週稍早發生軍事政變，親西方的貝佐姆（Mohamed Bazoum）遭軍方挾持，自2011年起領導尼日總統衛隊的查尼（Abdourahamane Tchiani）宣布自己是的新國家領袖。

法新社報導，美國國務院發言人米勒（Matt Miller）在聲明中說，貝佐姆遭政變拘押後，即將結束訪問太平洋多個國家行程的布林肯（Antony Blinken）兩天來二度與貝佐姆通話，向他提供美國「堅定不移的支持」。

米勒說，布林肯也讚揚貝佐姆「在促進尼日乃至廣大西非地區安全上所發揮的作用，並表示華府將持續致力於確保尼日全面恢復憲政秩序與民主」。

另在與前尼日領袖依蘇福（Mahamadou Issoufou）的通話中，布林肯對貝佐姆持續遭到拘押表示關切，並表示「確保尼日憲政秩序的談判仍陷入僵局」。

米勒轉述，布林肯告訴依蘇福，他對「拘押貝佐姆的人已威脅到數年來成功合作與（對尼日）數億美元援助感到遺憾」，盼依蘇福繼續為貝佐姆效力。

華府已警告可能暫停與尼日的安全與其他合作；目前約有1000名美軍駐紮尼日。

布林肯也與法國外長柯隆納（Catherine Colonna）談到尼日局勢，強調飽受極端伊斯蘭武裝份子所苦的尼日「迫切需要努力恢復憲政秩序」。