活動結束前，賴清德特地停下腳步，與2位家長話家常，親自傳授她們如何申請育兒補助。（趙雙傑攝）

有人質疑2位家長是刻意安排，讓賴展現親民作風，但主辦單位否認。（趙雙傑攝）

民進黨總統參選人賴清德受立委張宏陸邀請，29日上午出席新北市板橋拼豆及夾娃娃親子活動，賴除替力拚連任的立委張宏陸、羅致政站台，並開出支票，未來如有機會當選總統，將加碼推動「0到6歲國家一起養2.0」、「長照3.0」，賴清德表示，希望0到22歲的孩子都能得到政府的照顧。

賴清德抵達會場，地方鄉親熱情高呼「總統好」，賴回憶起過去帶孩子的經歷，他說現在回想起來，那段時間是最甜蜜難得的親子時光。

賴清德看到許多阿公阿嬤帶孫、家長帶著孩子參加拼豆活動，他表示過去7年來，蔡總統非常重視年輕家庭養兒育女的種種問題，提出0到6歲國家一起養、長照2.0政策，未來如果有機會當選總統，加碼推動「長照3.0」、「0到6歲國家一起養2.0」，希望0到22歲的孩子都能獲得政府照顧和社會支持。

賴清德還陪著家長、小朋友同樂，一同拼豆，現場1位小朋友當起小老師，指導賴拼豆。活動結束前，賴清德特地停下腳步，與2位家長話家常，親自傳授她們如何申請育兒補助。

不過，前次賴清德在台中「巧遇」大學生，有人質疑2位家長是刻意安排，讓賴展現親民作風，但主辦單位否認。