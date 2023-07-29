鑽石大樓艷名遠播，入夜後常可見到「八國聯軍」排排站盛況。（本報資料照片）

鑽石大樓多年來吸引許多幫派想介入、插旗。（本報資料照片）

長年有私娼、外籍女盤據賣淫，在萬華區艷名遠播的「鑽石大樓」，28日傳出明仁會想染指此地，該會新店分會長陳辰假意上門消費，再藉口小姐服務不好，與圍事范姓男子大打出手，陳還拿出瓦斯槍朝范頭部射擊，所幸范就醫後未有大礙，陳辰行凶後隨即逃逸，他今年4月才因毆打信堂成員遭警逮捕，不料交保後竟跑來萬華惹事，地方人士也憂心，艋舺黑幫疑將再掀起一波腥風血雨。

據指出，去年解封後，各國的賣淫女子紛紛來台，鑽石大樓也再度熱鬧起來，27歲明仁會新店分會長陳辰疑似看上此區利益，想要分一杯羹，28日凌晨5時獨自前往大樓叫小姐，並在事後百般刁難服務不好，最後與范姓圍事爆發口角並動手，陳辰最後拿出瓦斯槍，朝范頭部射擊，但范送醫後並無大礙，陳在逞凶後逃逸，目前由警方追人中。

陳辰好勇鬥狠，20歲時便加入竹聯幫平堂，一直在新北市新店區活動，2016年他大肆招攬手下販賣毒咖啡包，又曾揪眾到文山區籃球尋仇，因找不到人，持西瓜刀隨機將1名打球民眾砍傷。

2022年陳又在台北市信義區夜店搭訕富二代，趁其酒醉後以賭局詐賭，為逼還賭債，陳男率小弟凌虐、逼迫被害人拍裸照和自慰影片，要脅簽本票，至少有4名被害人被訛詐767萬餘元。

今年3月初陳辰獲知自己女友，與信堂廖姓幫眾前妻在臉書互罵，帶人前往信堂位在新北市新店區寶橋路的據點，擄走1名17歲小弟，將他帶至富德公墓痛毆，還拿鐵槌敲他手指，信堂不滿回擊，帶人前往明仁會位在中和區的車行砸店，4月時警方將陳逮捕。

陳交保後仍到處惹事，28日竟又前往鑽石大樓打人開槍，據了解，鑽石大樓早年屬於「龍山寺口」幫地盤，但這幾年逐漸變成三不管地帶，各方勢力覬覦此區利益，包括竹聯、天道、威震集團都想來插旗，這次連明仁會新店分會也上門尋釁，讓知情者深以為憂，認為明仁會年輕人自恃兵強馬壯，已不講倫理規矩，動輒要比火力拚輸贏，此事處理不當，可能引發更大波的連鎖衝突，屆時萬華恐將再不平靜。