日本偶像女團「PrinceCHU!」今年1月正式出道，由5位萌妹子組成，風格可愛、夢幻，不過4月才加入的新成員姫莉菜乃（姫莉なの），已被官方證實於近日病逝，得年17歲，讓粉絲不敢相信。
PrinceCHU!官方推特28日發布訃聞，透露姫莉菜乃18日因過敏性休克猝逝，其他4位成員疑打擊過大，狀態不佳。公司尊重家屬的要求，直到28日才公開，很遺憾要向一路支持的粉絲、給予關照的工作人員報告這件消息，由於事情發生的太突然，大家都不敢相信、難以接受事實。
其實早在19日，PrinceCHU!官方推特就表示成員們的狀態不理想，難以出席7月19日至31日之間的現場活動，所以這段時間團體暫時休息，21日、23日以及8月6日的活動也通通取消，期盼粉絲能理解。由於消息太突然，當時就有不少粉絲感到不尋常，擔心她們是否遇到什麼重大困難。
據悉，姫莉菜乃生前最要好的工作夥伴是西木野亞美（西木野あみ），她難過地在推特發了好幾則動態哀悼，其中一篇更悲喊「告訴我這是謊言，微笑著回來，現在我還沒生氣，我不想相信」讓網友看得十分鼻酸。
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