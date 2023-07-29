天道盟分子林上恩曾在大樓內控制私娼賣淫，收取「牌支費」。（本報資料照片）

鑽石大樓周遭入夜後都有「站壁」，一般民眾都不敢靠近。（本報資料照片）

在康定路的鑽石大樓，30多年前就以情色聞名，1997年北市長陳水扁廢除公娼，大批的私娼轉入這棟大樓，在裡面租房做個體戶、一樓一鳳，後來更有幫派介入，集團性控制私娼、收取保護費，20多年來各方人馬都想搶佔這塊大餅，從中也引發無數血腥衝突。

疫情前的鑽石大樓則號稱「八國聯軍」，各大應召站也在裡面租套房，仲介包括泰國、越南、柬埔寨、大陸的女子在裡面從事性交易，入夜之後大樓周遭的小巷人聲影沸，小姐們一字排開站在路邊，任由經過的尋芳客挑選，轄區居民怨聲載道，直到疫情爆發亂象才稍有平歇。

近10年鑽石大樓的台籍私娼紛紛老去，改由應召站業者進駐，不時傳出有黑道控制把持，2009年，警方查獲華西街幫呂姓大哥，在康定路鑽石大樓、西昌街一帶開設應召站、控制賣淫女子，從中收取保護費，並從事放貸重利，警方共逮捕蒐報11人。

天道盟大安會分子林上恩在2015年時，也曾逼迫私娼賣淫抽成，其中5名私娼還被他「驗貨」，半強迫性侵得逞，林怕對方提告，要求5人寫「自願同意書」，被捕時還振振有詞，說他們是心甘情願。

林上恩恐嚇私娼收取「牌支費」，每賣1次他抽300元，至少10餘名私娼遭受控制，他之前就曾遭警方逮捕，坐牢時又指使女友私娼馬淑娟，持續指揮小弟恐嚇私娼，後來都也遭警方查獲，2019年移民署在此地破獲大型應召站，逮捕42名大陸、越南、印尼籍的賣淫女子，有女子聲稱業者逼他們打停經針，月事也要接客。

據指出，鑽石大樓早年為龍山寺口幫地盤，但廢公娼後大批私娼湧入，讓此地生意大好，各種幫派想盡辦法都想介入，不時傳出為此發生暴力衝突，警方也發動多次掃蕩清查，但應召女子仍前仆後繼，抓不勝抓，入夜後一般民眾都不敢靠近周遭，成為當地一大治安隱憂。