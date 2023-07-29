杜蘇芮颱風過境，台南市部分農作出現災損，正值量產的酪梨落果面積1成5，是主要受損作物，台南市農業局初估全市風災被害面積90公頃，損害程度9％，共損失256萬元。

台南市農業局統計杜蘇芮颱風受害農作，包括大內的酪梨受損30公頃、歸仁的西瓜20公頃、竹筍5公頃與番荔枝10公頃。山上區損失的農作種類最多，包括甘蔗損失6公頃、食用玉米3公頃、香蕉5公頃、番石榴2公頃、木瓜4公頃。麻豆文旦也有部分落果。

農損狀況以大內酪梨為主，占該農作面積15％，大內區長李義隆表示，正值地方酪梨產季，部分因風災落果，狀況不嚴重，仍在風災合理範圍，持續觀察災情有無擴大。

台南市的漁業損失集中安南區，包括養殖白蝦的5口魚塭，塭主估計因溢流損失約20萬。另有養殖文蛤與石斑的8口魚塭發生潰堤，損失還在評估中。

總計全市受風災損害農作面積約90公頃，占全市農作面積9％，損失金額約256萬元。台南市農業局表示，農業損失狀況仍屬初估，詳細災情仍需等各地陸續發現災情回報後統計。