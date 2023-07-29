國史館今天舉辦「李登輝故舊僚屬訪談錄」新書發表會，前總統陳水扁也在訪談人物中，陳水扁在書中指出，他尊稱李登輝是「台灣民主改革之父」，但不是「台灣之父」，陳提到，李登輝不認為有公投台獨的必要，公開表示中華民國是一個主權獨立的國家，一輩子沒主張過台灣獨立，是典型的「華獨」代表。

陳水扁表示，1999年他獲得民進黨提名，應該有一陣新聞熱潮，結果李總統接受「德國之聲」專訪時，講出「兩岸是特殊的國與國關係」，整個月的新聞都是所謂「兩國論」的報導，吃了悶虧，2000年前陸委會主委蘇起提出有「一中各表」的「九二共識」，起初他不懷疑，但520就任後，他花了1個月的時間，才知道根本沒有所謂的「九二共識」。

陳水扁直言，令人感到納悶的是，李登輝如果知道沒有「九二共識」，應該早點告訴他，或在第一時間對外否認，讓他不必走冤枉路；但在他第一任期4年內，李登輝都沒有講話，到第二任，才說「九二共識」不存在。

陳水扁指出，查閱相關文獻及國史馆史料彙編可知，所謂「特殊的國與國關係」，並非「兩國論」，而是 1992年香港會談的「一中各表」，「一個中國、各自表述」。行政院院長連戰、陸委會主委蘇起、海基會董事長辜振甫都曾如此對外說明。

陳水扁說，實際上，「一中各表」只是國民黨方面的單方面提議，北京方面並沒有接受，也未達成共識。只在「一中」有共識，「各表」並無共識，勉強要說雙方有共識的話，那就是「沒有共識的共識」。

陳水扁指出，「一中各表」的確是國民黨代表的主張，但對岸沒有接受，馬英九總統後來反覆提「一中各表」，使人誤以為是馬英九的創見；事實上，自提出「特殊的國與國關係」，李總統時代就一直在講「一中各表」。