新北市衛生局今（29）日舉辦「新北銀光同樂會」活動，除了希望透活動推廣日間照顧服務，有效利用長照資源來增進各日照單位資源連結，增加家屬的參與度之外，也讓民眾更了解日間照顧服務的內容及資格。同時，新北今年的第80家日照中心也宣布開幕。

由於台灣人口老化快速，新北市65歲以上人口，以平均每個月3000人的速度增加，到今年已超過70萬人，而根據衛福部統計，國人平均餘命80.8歲，但健康平均餘命72.3歲，等同於有長達8年處於失能或失智狀態，通常由家人肩負照顧責任，不僅個人沒有生活品質、尊嚴，對家庭及國家財政亦產生極大壓力。

衛生局長陳潤秋指出，為因應老年化趨勢，市長侯友宜於2018年就任時曾表示，期待在任內成立60家日照中心，此目標已於去年達標，目前則以2025年設立百家日照中心為目標，希望每年新增10家，新北市於去年達成70家，今年已提前達成80家，市府將持續努力，布建日照中心，落實在地老化與在地安養的目標。

「新北銀光同樂會」活動即是透過各日照服務單位、各大醫事人員公會及相關長照單位以攤位設置的方式展現多元服務特色，透過各種活動內容，讓長者及家屬能有一起同樂的時間，凝聚家庭向心力，讓照顧者在日常照顧壓力下亦有喘息及紓壓的時間，提升家屬對於日間照顧服務的了解與信任感。另外也由專業人員宣導健康促進、整篩失智症及長照服務諮詢。