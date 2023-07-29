知名音樂人李坤城今年4月因大腸癌病逝，兒子李卓軒和「後母」林靖恩因房產槓上，並揭露她將房子賣掉，去住高級酒店享樂，日前上節目時透露不再干涉林靖恩的任何行為，但透露老家被她以1780萬價格賣出。

李卓軒與林靖恩先前差點因李坤城遺留的房產對簿公堂，經過協議後，獲得父親生前的收藏，不過卻爆料繼承房產的林靖恩，才短短19天就把房子出售，接著每天爽住台中五星級酒店，直到被他爆料後，便悄悄退房後隨即神隱，至於自己為了完成前輩叮囑，盡所能處理好父親遺留的文化資產，還賣掉重機及股票貼補，強調身為一名兒子而言，已經做到問心無愧的地步。

根據《三立新聞網》報導，李卓軒日前上節目受訪時，指出林靖恩五月時就將房子出售，加上和賣家都隱藏交易，資料直到七月出現在電子謄本上後，才發現這件事，對於賣出1780萬的價格，他覺得應該是作價，不過慶幸的是七月有將父親遺留的骨董搬走，否則未來恐怕沒有機會，覺得收藏父親生前的作品比較有價值，畢竟這才是無可取代的回憶，對於林靖恩已沒有不滿，未來也不會干涉她的行為。

李卓軒先前表示父親住院時，已經無法說話及寫字，卻能辦理結婚並將房子過戶給林靖恩，接著公開曬出空白的結婚證書，證人部分早由一位吳代書簽好，加上老家被賣出後，買家剛好就是吳代書，質疑遭到設局，不過林靖恩對此事並未回應。