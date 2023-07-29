集集鎮農會準備了當季的香蕉跟火龍果迎接來自各地的自行車好手。曾雪蒨攝

來自各地的自行車好手今天騎進集集小鎮參加漫遊巡禮活動。曾雪蒨攝

集集車站前聚集了各地自行車好手駐足參觀拍照打卡。曾雪蒨攝

「2023南投世紀百K自行車挑戰暨小鎮漫遊嘉年華」系列活動，首場「集集小鎮采風漫騎」今天在武昌宮前廣場揭開序幕，縣長許淑華帶領參加活動朋友，一起騎過今天啟用的「武昌宮自行車道跨橋」，邀請大家漫遊集集車站、車埕、綠色隧道，品嘗正在盛產的香蕉、火龍果，感受「集集小鎮、觀光大鎮」的魅力。

許淑華也預告這次舉行的「百K自行車挑戰暨小鎮漫遊嘉年華」系列活動，除了今天第一場在集集舉行的「集集小鎮采風漫騎」，接下來還有、8／19的「竹山生態傳騎」、8／26「南投文化美食尋騎」、以及11／11「草屯人文巡騎」活動，邀請全國自行車好手一起騎進南投，挑戰百ｋ，感受南投之美！

許淑華說，集集小鎮是南投的觀光大鎮，是全國最適合漫遊騎自行車的地方，感謝前縣長林明溱投入1280萬經費，在武昌宮前方搭建一座自行車跨橋便道， 讓各地香客與遊客到集集，不但可以看到具有人文歷史的跨橋，也可以欣賞集集之美，感受正在集集盛產的火龍果與香蕉！

「享受「三當」趁現在！」許淑華說，大家都說要享受美食要有「三當」就是「當地」、「當季」、「當下」，這次縣政府以系列活動方式推動百ｋ自行車漫遊巡禮活動，邀請大家到集集、竹山、草屯與南投市完成百k自行車巡禮，透過騎自行車了解南投縣各鄉鎮不同特色、美景、與美食，希望透過自行車活動推動低碳旅遊，也把南投當地的美食美景一起推銷出去！

南投縣觀光處指出，「集集小鎮采風漫騎」全程15公里，活動今早從集集鎮武昌宮正式展開，超過200位的單車騎士在縣長許淑華領騎下，從武昌宮出發，沿線漫遊體驗十三目仔窯、集集攔河堰、集集火車站、軍史公園、明新書院等景點。

騎士們賞景之餘也不忘也品嘗集集香蕉冰淇淋、香蕉蛋捲等美食，對集集的好山好水好好吃美食都讚不絕口；集集小鎮特產業者則是忙得不亦樂乎，希望縣府多多舉辦活動，帶入更多觀光人潮，活絡小鎮商機。