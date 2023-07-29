台20線176k＋600(利稻附近)今上午因邊坡土石坍塌造成道路阻斷，現已搶通恢復正常通行。（公路總局第三區養護工程處提供／蕭嘉蕙台東傳真）

受杜蘇瑞颱風影響，南橫公路台東端多處坍方和土石流，初來至利稻路段昨天下午搶通，但今早利稻段再度傳出小規模坍方災阻，目前台東端初來至向陽路段搶災完成，恢復通行，高雄端則搶通至天池，預計31日上午7時全線貫通。

台20線149K至171K＋500(向陽至利稻)路段，因受杜蘇芮颱風來襲影響，造成155K＋100、155K＋200、170K＋700、171K等多處坍方阻斷，昨日下午1時實施道路封閉進行搶修作業，經關山工務段派遣機具搶修，今中午12時恢復通行。

另外，台20臨105線25K＋300至44K(天池至向陽路段)也發生坍方及土石流阻斷，預計31日上午7時搶通並恢復正常管制機制。

關山工務段長林進芳表示，截至今天中午，南橫公路台東端初來-利稻-向陽已經全部通車；高雄端則搶修至天池，天池至向陽路段預計31日上午7時搶通，屆時全線搶通，恢復正常管制機制。

關山工務段長林進芳表示，雖然杜蘇芮颱風已過境，但台20線南橫公路山區仍有局部豪雨發生且山區土石含水量已達飽和，籲請用路人颱風、豪雨期間或過後，山區道路易坍方、落石，路況難以掌握，非必要勿進入山區道路，並應注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備。