受到杜蘇芮颱風影響，南部地區放了2天的颱風假，這場突如其來的風災打亂了捐血中心原定的募血活動步調，台灣血液基金會高雄捐血中心說，南部地區血液庫存量現僅存2天，各種血液庫存都嚴重短缺，血液庫存量如無法提升，對於醫療用血將造成衝擊。

高雄捐血中心表示，南部地區（嘉南高屏澎東）每日約需2100袋醫療用血，受到杜蘇內颱風假及風雨的影響，南部地區前2天的血液募集量幾近為零，昨日也緊急從台北及新竹緊急支援5百多袋血液以支援南部地區醫療用血需求。

高雄捐血中心指出，目前南部地區血液庫存量僅存2天，各種血液庫存都嚴重短缺，若血液庫存量無法盡快提升，將對醫院所需之醫療用血造成衝擊。

捐血中心緊急呼籲南部鄉親，只要身體健康，周內沒有感冒、吃藥、打針等不適症狀，趁本周假日天氣放晴盡快前往鄰近的捐血室或捐血車捐血，以挽救急需輸血的病患。

捐血中心再次呼籲鄉親，無論是南部地區還是其他地區，血液庫存的充足需要大家的支持及伸出手臂挽袖捐血，讓醫療用血可以充足無虞。

假日相關捐血地點及捐血活動訊息可以至高雄捐血中心官網或FB粉絲團查詢。