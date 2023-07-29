台北捷運公司為減少本業虧損，積極拓展業外收入，先前也曾討論是否要增加票價。根據審計部「111年度審核報告」，北捷運輸本業去年虧損突破15億元，僅板南線、淡水信義線有盈餘但仍較往年下降，3條賠錢路線中，則以文湖線虧損12億元穩坐爐主。北捷回應，將持續努力研議各捷運路線撙節成本措施。

審計部「111年度台北市總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告」指出，北捷虧損自2018年13億5596 萬餘元增至2022年15億7416萬餘元，其中淡水信義線及板南線2條路線每年雖有盈餘但仍然下降，板南線盈餘11億3130萬餘元，淡水信義線賺3億284萬餘元，較2018分別減少60.71％及21.7％。

報告中顯示，文湖線、松山新店線及中和新蘆線3條路線每年運輸本業皆虧損，文湖線2022年虧損12億2702萬餘元、松山新店線虧損6億2563萬餘元、中和新蘆線虧損11億5564萬餘元。

審計部表示，有關獲利減少或虧損主因，為同期間客運人次以文湖線減少 32.94％最多、板南線減少31.12％次之、淡水信義線減少24.53％再次之所致，捷運公司尚未針對各路線運輸本業盈虧及客運人次減少情形適時檢討，請檢討改善。

北捷回覆，將持續努力研議各捷運路線撙節成本措施，以減少運輸本業虧損；另因5條捷運路線行經區域不同，土地使用與生活型態亦有差異，將逐線分析，各自找出解決或改善方案，以提升運量，發揮各路線最大效益。