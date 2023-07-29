台北市立大學傳找大理高中討論合併案，整併從幼兒園、國小、國中、高中到大學的學習資源打造全齡大學，大理高中校長楊廣銓29日證實目前正在討論合併案，他表示，周三已將改隸合併計畫書送至教育局審查，盼能在113學年度掛牌；北市教育局則表示，只要雙方都有意願，教育局樂觀其成。

楊廣銓表示，上周已開完社區公聽會，此次與台北市立大學合併案，希望能借重兩方學習資源並整合交流，萬華社區在地有大理高中、大理國中，台北市立大學則有附小、附幼及研究所，兩校將合作打造出全台首間全齡大學。

楊廣銓也說，除了整併學習資源外，因為萬華常被視為較弱勢的社區，在地不少家長為了給孩子更好的學習資源，會將學子送至中正區及其他區域就讀，這次整併也希望提升在地學習資源，找回流失的學子，讓他們不用奔波勞碌能就近讀書升學。

楊廣銓表示，大學方也樂意提供圖書館、線上學習資源等，方便孩子銜接課程，也能藉此提升學習力，校方周三已將改隸合併計畫書送至教育局審查，若流程順利，盼能在113學年度掛牌。

教育局副局長陳素慧表示，大理高中和北市大都屬市立學校，目前兩校正密切討論，兩校合併就像男女朋友談戀愛，必須要情投意合，才會考慮結婚，只要都有意願，教育局原則上樂觀其成，目前已收到改隸計畫書，將組成審查小組初審，待初審通過後，再實地訪視複審。