國內17所大學的26位大學生，暑假從7月3日起，進駐新北坪林國中、新竹峨眉國中、雲林樟湖國中、花蓮三民國中等4所偏鄉學校，實施為期4周的暑期英語密集工作坊，在28日的成果展中，學生的表現讓人驚艷。

這次英語工作坊由誠致基金會透過鴻海教育基金會贊助，也是4所學校成為誠致基金會公辦民營學校(KIST)以來，第4年實施暑期英語密集輔導工作坊。大學生從動手做、開口說及任務導向的教學模式，帶領52位小學伴（七年級、八年級生），從英語的字母、發音小書，打下未來英語自學能力。

此次工作坊打破過去語言學習的模式（背單字、學文法），強化學生自己念、自己說的「學習者為中心」的引導，落實108課綱所標榜的素養能力：英語是種溝通工具，而不是一門語言知識！

「A fat cat sat on the mat.」，峨眉國中的吳同學很有自信的自己念出來，掌握自然發音的方法，學單字變簡單了！句型、文法也在閱讀及溝通上，找到正確的使用方式。

淡江大學的范懷芝說：「看到孩子從害羞到自己大聲開口念出繪本的內容，並認真去理解英文，讓我覺得今年暑假真是火辣啊！」

「自己學會、自己使用，比死背單字、死背文法規則，有用多了。」長期推動「做中學、動手做」的致理科大講座教授陳超明說：「使用英文，才是學會英文最好的方法！」

此次暑期密集營於28日辦理成果展，52位孩子輪流上陣，展現他們4周實體與線上結合的學習成果，從自然發音的拼讀到繪本閱讀、口語英語能力等，都進步很多。

鴻海教育基金會執行長汪用和表示：「看到同學精采表現，一點都不意外，孩子學習英文很快速的，全世界最難的語言是中文，你們都可以學會。英文學得好，其他學科也可以學的很好！」