美國將於今年11月在舊金山舉辦亞太經濟合作會議（APEC）峰會。兩名國會幕僚今天說，美國不會邀請香港特別行政區行政長官李家超在峰會期間訪問舊金山。

香港是APEC成員之一。李家超過去擔任保安局局長時，因涉及執行華府視為「嚴厲」的香港國家安全法，於2020年被列入美國制裁名單。

路透社上月報導，共和黨籍聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）等多名國會議員致函美國國務院，要求禁止李家超訪問美國。

「華盛頓郵報」昨天引述美國官員說法報導，美國決定拒絕李家超參加APEC會議。兩名國會幕僚今天向路透社證實，國務院已通知國會議員，李家超不會受邀。

盧比歐在原本稱為推特（Twitter）的通訊平台X上發文說，這是「正確的決定」，「接待一個被制裁的、打壓香港人的人權侵犯者，說不過去」。

美國財政部2020年表示，李家超涉及「脅迫、逮捕、拘留或監禁」在香港抗議國安法的人。

被問及美方決定時，美國國務院發言人說，所有代表團參與APEC活動，都將「符合美國法律與規定，並以APEC精神與原則為基礎」。

發言人說，「我們將與中國香港合作，確保適當出席舊金山」峰會，還說總統拜登已開始寄出邀請函，但沒有提供細節。

中國駐華府大使館「強烈反對」美國這項決定，稱「這違反APEC規定，並違背美國做出的承諾」。

在美中試圖穩定緊張關係之際，APEC領袖峰會被視為一個可能讓拜登與中國國家主席習近平舉行雙邊會談的場合。