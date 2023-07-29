央行總裁楊金龍今日到政大舉辦「2023年國際經濟與金融趨勢論壇」專題演講「全球化最新發展與台灣因應之道，對於美中貿易爭端，台灣對於美國貿易順差擴大，應該持續關注其發展，並避免成為美國貿易制裁對象。

楊金龍演講中提到，近年全球化發展步調調整，對於台灣經濟前景具有重大意涵，也有值得持續關注的變化和趨勢。

主流經濟學觀點偏重全球化帶來互利互惠的總體面經濟效益，卻忽略全球化有贏家、亦有輸家的個體面分配不均問題，亦忽略全球化恐限縮國家政策空間，可能引發政經不穩定。

全球化宜為有限度、有智慧的全球化；為避免形成超全球化並緩和全球化造成之外部性和逐底競爭問題，主要經濟體宜透過國際政策協調來制定全球化之基本規範。

在地緣政治風險及全球供應鏈重組變局下，為我國企業帶來新發展機會，其以投資與貿易地區分流因應，不但提升台灣的生產韌性，並使台灣的經貿發展更趨平衡；但企業也面臨諸多挑戰。企業亟需妥適應變，並搭配政府政策的支持與協助，讓台灣繼續保持競爭優勢，確立不可取代的地位。

金融業順應供應鏈重組及多元布局，擴大經濟腹地規模，並協助台商籌資，增進金融服務量能。

值得注意的是，美中爭端使台灣對美國貿易順差擴大，宜持續關注其發展，並避免成為美國貿易制裁對象。