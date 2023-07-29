南韓首爾梨泰院日前傳出有一名酒客毆打服務生，警方到場後，發現該男子為烏克蘭外交官，確認身分後便將他釋放。烏克蘭外交部接獲消息，立刻向南韓表示歉意，並召回該名外交官。

烏克蘭最近接連傳出公職人員行為失檢，根據俄羅斯《真理報》、《韓聯社》報導，這起酒後滋事事件發生在25日，一名40多歲的酒客企圖插隊進入梨泰院一間酒吧，被現場維持秩序的服務生阻止，該酒客一氣之下動手毆打服務生，警方趕到現場想要制止，竟然也遭到攻擊。

警方隨後逮捕該名鬧事男子，查明他是烏克蘭駐南韓外交官，即在當晚予以釋放。

烏克蘭外交部發言人尼柯蘭科（Oleg Nikolenko）27日透過臉書表示，當局決定立刻召回該名外交官。

對於事件造成南韓人民不便，烏克蘭大使館表達深切歉意，同時也強調所有烏克蘭駐外外交人員必須嚴守道德規範，尊重駐在國的法律。