62歲男神費翔最近宣傳主演的《封神第一部：朝歌風雲》，片中他以大鬍子造型現身，還有半裸鏡頭露出結實胸肌，給足粉絲福利，受訪時他透露這部電影拍了1年半，生日也是在劇組過的，有人提議要替他慶生，找來大夥兒唱跳他過去名曲《冬天裡的一把火》，讓費翔超害羞，立刻伸雙手拒絕，表情扭曲大喊：「別搞了」，讓粉絲直呼可愛。

費翔與曾演出周杰倫《告白氣球》MV的女星娜然近日在電影《封神第一部：朝歌風雲》飾演紂王與妲己，兩人雖相差36歲，螢幕上仍有許多激情火花，還有多場費翔秀身材的橋段，讓網友看了臉紅心跳。而費翔受訪表示，第一次看到《封神》劇本時便感覺很激動，認為無論演什麼角色，都一定要在裡面參一角，之後才被工作人員告知其實是希望他可以演主角紂王，他立刻開心答應。

費翔聽大家要幫他慶生，表情扭曲。（圖／翻攝自今日影評Mtalk微博）

費翔指出，自己唱歌唱40年了本來想要退休，沒有想特別找事情做，剛好《封神》的劇本來了，自己認為「就是它」便點頭接下工作，他表示自己是所有演員裡最好喬時間的，只要讓他有時間回去餵貓就好，又因為拍攝時間很足夠，隨時想重來一次，導演都會答應，讓費翔坦言是最愉快的演員經驗，「沒有留下一點遺憾」。

費翔分享在劇組慶生過程。（圖／翻攝自今日影評Mtalk微博）

話鋒一轉，12月24日過生日的費翔回憶，當時劇組提議要幫他慶生，他立刻揮手說：「你別搞，我這麼大年紀有生日就別大做文章了」，不想給大家添麻煩，工作人員一開始答應他就一起吃飯就好，沒想到大家在食堂吃飯時，其他人突然上台大跳偷偷排練的《冬天裡的一把火》，讓他傻眼哭笑不得，也成為拍這部戲時的溫馨回憶。