新竹縣橫山分局28日下午3時20分接獲竹東分局通報，黃姓民眾妻子報案表示丈夫近日因經濟問題情緒異常低落，離家不告而別，傳訊息給親友表達意圖輕生，家屬唯恐意外發生，立即報警求助，員警迅速在30分鐘內找到黃男。

橫山警方根據黃男最後手機通話位置，動員警網發動地毯式搜尋，並密集連繫家屬提供黃男離家時所穿衣著及使用交通工具的特徵。

芎林分駐所警員葉品炘、陳勇安研判，黃男駕駛車輛可能會停放停車場，經沿路查找果然於便利商店後方停車場最偏遠角落發現黃男車輛，當下黃男神情黯然獨坐車內。

2警除確認身分外，並不斷給予安慰、開導，樂觀看待人生，並通知家屬帶回，對於橫山警方在極端的30分鐘內就迅速尋獲家人，表示非常感謝。

橫山分局分局長林鼎超於第一時間前往慰勉雙警協尋辛勞，對同仁能以同理心，鍥而不捨將人平安尋獲交予家屬，表示肯定與讚許，也呼籲民眾要珍惜生命，若需諮商或相關協助可撥生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」求助。

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