縣府建設處表示，最近會擬定相關計畫，針對影響交通、市容以公共安全等招牌進行清理，以免發生危險。（吳建輝攝）

杜蘇芮颱風襲台，全台各地傳出招牌掉落意外，不少民眾開始關注住家附近招牌情況，就有民眾發現，彰化市大埔路有一面商家招牌，幾乎橫出半個路面，讓民眾質疑相關單位是否都沒在管，縣府建設處表示，最近會擬定相關計畫，針對影響交通、市容以公共安全等招牌進行清理，以免發生危險。

彰化市延平里長、大埔商圈發展協會理事長陳雯嘉表示，最近接獲不少民眾陳情，指大埔路上這塊招牌根本就佔了據整個路面，如果有高一點的車輛經過，恐怕會撞到，嚴重影響用路人，加上最近颱風如果這麼大塊的招牌掉落，更是影響周邊商家的安全。

縣議員楊子賢也同樣接獲陳情，表示如果沒有及時處理，擔心會有其他商家有樣學樣，近日與陳雯嘉到該店家協調，要求業者改善，否則將通報縣府處置；該連鎖業者則表示，會將地方的意見轉達給總公司，看如何來進行改善，避免影響附近民眾。

縣府建設處長劉玉平表示，廣告物許可辦法有規範廣告物形式、材料、規格、位置等，都需提前申請許可，不過廣告物太多，難以全面要求，另外超過規定的標準的廣告物還要申請雜項執照，譬如說正面式招牌廣告縱長超過1.5公尺者就需要申請，經查報為違章就可拆除。

有民眾建議廣告統一規格，不過劉玉平說，過去有商圈樹立統一廣告，以改善廣告招牌亂象等，但這已經是是2、30年前的思維，過去被批評缺乏創意，現在已經不流行。

劉玉平強調，由於目前正值颱風季節，縣府已擬定違規廣告物清理計畫，會開始針對重要交通要道有礙景市容、影響公共安全等違規廣告物主動進行處理，因此呼籲店家能自行審視，至於彰化市大埔路這面廣告，建設處會立即派員了解，若違反相關規定與規範，就會依違章查報處理。