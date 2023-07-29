李浩瑋新歌MV邀請陳姸霏跨刀合作。（形上娛樂提供）

23歲創作歌手李浩瑋昨（28日）雙喜臨門，數位上架第二張創作專輯《Fly Machine》，同時釋出首波主打歌〈真心話〉MV，除了MV女主角居然邀請到金馬獎和台北電影獎雙料最佳新演員陳姸霏跨刀，更有許多歌手好友一同出演高校生活戲碼，包括U：NUS的高胥崴、高有翔、吳昱廷、蔡承祐以及RĒD°芮德 、王謙等人，堪稱新世代樂壇大集合。

李浩瑋在MV中出任籃球校隊和樂團主唱，是學校的風雲人物，但面對心儀的校花陳姸霏，卻始終不敢當面告白，在畢業典禮留下淡淡的哀傷，令人為之扼腕！不過，MV男女主角雖無法「兩小無猜」，但現實生活中陳姸霏和李浩瑋卻很投緣，李浩瑋不吝和姸霏討教演技，讓陳姸霏發現他很健談；他特別強調拍攝現場聽到陳姸霏喊出「李浩瑋我想聽到你的真心話」時，結實感受到「姸霏演技炸裂」，大呼：「我心臟被重擊。」

值得一提地是，音樂錄影帶中李浩瑋只敢在畢典後用訊息祝福陳姸霏「畢業快樂」，無緣告白與被告白，但在現實生活中卻恰好相反，陳姸霏坦承現實生活中的確有被告白過，「只是年代逐漸久遠，忘了頭尾情節」，李浩瑋則表示自己是直球對決派，「如果喜歡一個女生，我就會直接告白真心話，把自己的心意傳達給對方」。李浩瑋將於10月6日在Legacy Taipei 傳音樂展演空間開唱，門票8月5日於「INDIEVOX」開賣。