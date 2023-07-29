屏東縣長周春米今（29）日與農糧署、農改場共同到內埔、新埤會勘香蕉和木瓜倒伏農損，直呼「真的非常心疼」。周春米呼籲農民朋友利用「農產業天然災害現地照相」APP，完成線上災害申報，加速農損統計及縮短救助流程。

「發現農損，立即拍照，善用APP！」周春米今在臉書提到，颱風過後，屏東縣目前有香蕉、木瓜、西瓜及胡瓜等作物農損，其中以香蕉倒伏佔多數。她也在今早和農糧署、農改場共同到內埔、新埤會勘香蕉和木瓜倒伏農損，看到農民心血受損，周春米直呼真的非常心疼，並呼籲大家務必先拍照，她也要求農業處和各鄉鎮公所全面速報。

周春米強調，她將同步向中央爭取天然災害救助，希望能從速、從寬、從簡認定，更要請農民朋友利用農產業天然災害現地照相APP，完成線上災害申報，加速農損統計及縮短救助流程。

周春米表示，後續出太陽後，作物可能會出現延遲性損害，也請農民朋友持續關注，另外也提醒漁民朋友，大雨易造成魚塭水質驟變，要加強巡查水質狀況。

面對極端氣候，周春米表示，做足防颱準備，作物還是不免會遭受損害，提醒農民加強投保控制風險，政府也會全力協助！