一名皮膚科醫師的腳後跟出現潰瘍，經頗長時間擦後後傷口未癒，切片檢查後才知是黑色素瘤，雖以手術徹底切除癌細胞，半年後仍復發且已轉移。醫師提醒，黑色素瘤轉移相當快速，加上確診時通常已晚期，因此民眾發現皮膚有異常變化，應儘速就醫治療。

皮膚科醫師趙昭明在《健康2.0》表示，越來越多民眾聞黑色變，黑色素確實有害皮膚，甚至會使皮膚癌變，上述皮膚科醫師本身專長於病理領域，某次在其腳後跟發現一小小的潰瘍，該醫師心想自行擦藥即可，但擦藥經過頗長時間後，傷口仍未痊癒，但該醫師因工作忙碌，拖了一段時間才進行切片。

切片後發現，該醫師罹患黑色素瘤，之後手術徹底切除腫瘤，也無任何殘留物，原本應可放心，未料半年後癌症又復發了。

趙昭明表示，黑色素瘤是皮膚癌當中最危險的一種，惡性程度相當高，是皮膚癌的主要死亡原因，因為黑色素很容易遠端轉移，發現時大多已是晚期，因此之後復發機率高。

趙昭明表示，黑色素瘤的嚴重度與分期、深度有關，因為黑色素在表皮的基底層細胞病變後，會從表皮細胞往下延伸，至真皮細胞、肌肉層，再往淋巴、血液流竄，因此一旦發現，轉移會非常快。台灣皮膚科學會曾針對台灣進行分析發現，以肢端的發生率最高、占71%。